【中午收市】恒指上漲92點　資金熱炒醫藥、5G相關股

港股今早窄幅上落，恒指中午收報30169點，上升92點；國指收報11820點，上升27點。成交額633億元。
中國生物製藥彈4% 石藥升2.1%
近期炒上的醫藥相關股再有資金流入，康希諾生物（6185）收報42.7元，上升7.4%；白雲山（0874）收報38.3元，上升4.6%；中國生物製藥（1177）收報8.3元，上升4%；華潤醫療（1515）收報6.4元，上升3.7%；四環醫藥（0460）收報1.98元，上升3.7%；綠葉製藥（2186）收報7.66元，上升2.3%；石藥（1093）收報16.26元，上升2.1%。
京信通信飆升12.1% 瑞聲大漲5.5%
5G概念熱炒，手機及通訊設備股續有追捧，南京熊貓（0553）收報3.68元，上升13.6%；京信通信（2342）收報2.04元，上升12.1%；摩比發展（0947）收報1.33元，上升8.1%；通達集團（0698）收報0.97元，上升6.6%；比亞迪電子（0285）收報11.26元，上升6.4%；中興通訊（0763）收報25.1元，上升6.4%；中國通信服務（0552）收報6.79元，上升5.8%；瑞聲（2018）收報53.3元，上升5.5%；中國鐵塔（0788）收報2.11元，上升4.5%。
味千中國（0538）連續多日低位大反彈，收報2.98元，上升12.5%。
蒙牛股價由3月中開始節節上升，今日突破30元水平，半日上漲2.9%。（蒙牛網頁）
碧桂園勁升4.9% 蒙牛突破30元水平
其他股份方面，碧桂園（2007）收報13.18元，上升4.9%；蒙牛（2319）收報30.05元，上升2.9%；吉利（0175）收報17.5元，上升近2%；聯通（0762）收報10.14元，上升1.4%；萬洲（0288）收報8.87元，下跌2.1%。
中國A股早段企穩，上證半日收報3249點，上升4點；深證收報10428點，上升76點。
日股半日收報21722點，下跌39點。