【收市總結】恒指欠方向僅升80點　中國鐵塔爆上7.9%

港股午後窄幅波動，恒指收報30157點，上升80點；國指收報11815點，上升21點。成交額1,142億元。
南京熊貓飆15.7% 瑞聲漲5.2%
5G概念帶動之下，手機及通訊設備股全日炒起。南京熊貓（0553）收報3.75元，上升15.7%；京信通信（2342）收報2.08元，上升14.3%；比亞迪電子（0285）收報11.44元，上升8.1%；中國鐵塔（0788）收報2.18元，上升7.9%；摩比發展（0947）收報1.32元，上升7.3%；通達集團（0698）收報0.97元，上升6.6%；中國通信服務（0552）收報6.81元，上升6.1%；中興（0763）收報24.85元，上升5.3%；瑞聲（2018）收報53.15元，上升5.2%。
中國鐵搭今日勁升7.9%，更曾見2.2元的上市新高。該股上市價為1.26元。（視覺中國）
四環彈上2元關 石藥上揚2.5%
醫藥相關股亦爆上，康希諾生物（6185）收報42.9元，上升7.9%；歌禮（1672）收報7.29元，上升7.8%；四環醫藥（0460）收報2.01元，上升5.2%；華潤醫療（1515）收報6.46元，上升4.7%；白雲山（0874）收報38.2元，上升4.4%；中國生物製藥（1177）收報8.25元，上升3.4%；東陽光藥（1558）收報40.6元，上升3.3%；石藥（1093）收報16.32元，上升2.5%。
味千又升12.5% 蒙牛企穩30元水平
碧桂園（2007）收報13.28元，上升5.7%，是最強勢藍籌。
味千中國（0538）連升多日，收報2.98元，上升12.5%。
其他股份方面，蒙牛（2319）收報30.2元，上升3.4%；金沙（1928）收報42.9元，上升2.1%；港交所（0388）收報282.4元，下跌1.1%；萬洲（0288）收報8.83元，下跌2.5%。
中國A股全日變動不大，上證收報3239點，下跌5點；深證收報10436點，上升84點。
日股收報21802點，上升40點。