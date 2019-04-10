傳京東將裁員逾1.2萬人

有媒體稱，在美上市的中國電商平台京東可能裁員比例高達8%，將有超過1.2萬人被裁。有分析稱這與劉強東的“獨斷專行”有密切關係。

中國電商平台京東步入多事之秋，先是三大高管離職——今年3月，京東的首席法務官隆雨和首席技術官張晨先後宣佈辭職，隨後京東的執行副總裁兼首席公共事務官藍燁辭職；接著是取消快遞員底薪；當下又傳出計畫大裁員的消息。

據數位媒體The Information報導，投資者稱，京東正在研究進行一輪大規模裁員，可能裁員比例高達8%，相當於15萬以上員工之中有超過1.2萬人被裁。它預計將影響京東的北京總部、京東商城的配送及倉儲。一些團隊的員工人數可能會減少一半。

報導稱，不願透露姓名的經理們表示，他們擔心京東使用模棱兩可的業績指標來解雇員工。4月2日，CEO助理發給高管的一封電子郵件列出了四種可能導致被解僱的行為。這份清單包括對供應商的惡劣對待、在新項目上浪費資金、過度膨脹的信心以及高昂的出差和餐飲費用。郵件中寫道：「無論職位或級別，如果失去價值，他們將會被解雇。」

京東的快遞員曾是行業內被羡慕的對象（多維記者/攝）

有報導稱，京東正試圖控制成本，建立更強大的業務。去年夏天，該公司創始人兼首席執行官劉強東因涉嫌在明尼蘇達州性侵女學生事件被捕。明尼蘇達州檢察官去年12月決定不起訴劉強東，但他的被捕對京東的股價產生了負面影響。京東面臨著與競爭對手阿裡巴巴以及拼多多等快速增長的競爭對手的激烈競爭。

資料顯示，在劉強東被指控的一段時間裡，該公司的股價在去年11月一度跌破20美元，目前雖然已回升至30美元左右，但仍遠低於去年6月創下的逾43美元的高點。

值得一提的是，在京東取消快遞員底薪一事引發輿論關注時，有媒體引用了這樣一段話——劉強東曾在接受中國央視採訪時說，如果一家公司靠克扣員工的五險一金，犧牲兄弟們60歲之後保命的錢，那是恥辱的錢。這家公司存在還有什麼意義呢？

此外，中國財經作家韓平2014年在《年輕就是要活出你自己：劉強東的商業新邏輯》一書中對劉強東的發跡過程進行了詳盡描述，指出其最大的特徵是強烈控制欲下的獨斷專行。後來，一些互聯網八卦中的劉強東秉性的段子基本沿襲了這一論斷，明尼蘇達州事件後，輿論對京東接班人的疑慮，也多基於劉強東太過強勢、控制欲太強造成的皇太子缺位。