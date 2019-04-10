【中午收市】恒指3萬點浮沉　汽車股逆市造好

港股今早回吐，恒指在3萬點附近浮沉。恒指中午收報30031點，下跌125點；國指收報11737點，下跌77點。成交額573億元。
長汽上揚4.4% 吉利亦升2.1%
上海要建立汽車產業群，汽車股逆市向上。長汽（2333）收報6.84元，上升4.4%；廣汽（2238）收報9.87元，上升2.8%；吉利（0175）收報17.68元，上升2.1%；華晨（1114）收報8.82元，上升1.8%；比亞迪（1211）收報52.85元，上升1.7%；東風（0489）收報8.49元，上升近1%。
雄岸飆22.5% 創夢天地勁漲9.9%
早前批准展開漢麻植物業務的雄岸科技（1647）收報1.74元，上升22.5%。
聯想集團（0992）逆市創4年新高，曾見7.48元，收報7.36元，上升近5%。
何猷君任公司高層的創夢天地（1119）繼續爆上，收報8.4元，上升9.9%。
騰訊（0700）持股的微盟（2013）再大升，收報5.91元，上升11.1%。騰訊收報387.4元，上升近1%。
早前收購美國萬通的雲鋒金融（0376）收報5.12元，上升8.9%。
聯想集團今早股價曾高見7.48元，該股2月中從6元以下一舉彈上7元水平之後，今日再有明顯突破。（路透社）
蒙牛回吐1.8% 潤地下跌近2%
其他股份方面，中石化（0386）收報6.21元，下跌1.6%；中石油（0857）收報5.21元，下跌1.7%；蒙牛（2319）收報29.65元，下跌1.8%；中國生物製藥（1177）收報8.09元，下跌1.9%；旺旺（0151）收報6.51元，下跌近2%；潤地（1109）收報35.05元，下跌近2%。
中國A股早段輕微受壓，上證半日收報3226點，下跌12點；深證收報10407點，下跌28點。
日股半日收報21659點，下跌143點。