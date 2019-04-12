【收市總結】中國平安尾市夾起　恒指倒升70點

撰文：鄭寶生
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港股今日全日受壓，但趺幅不大，尾市更有買盤推動倒升。恒指收報29909點，上升70點；國指收報11659點，上升41點。成交額縮減至897億元。
吉利下挫4.1% 長汽亦跌3.5%
中國3月汽車銷售續跌，但已較最差時期好轉。吉利（0175）收報16.9元，下跌4.1%；長汽（2333）收報6.63元，下跌3.5%；東風（0489）收報8.38元，下跌2.8%；廣汽（2238）收報9.5元，下跌2.6%。
豬肉價格上漲，萬洲（0288）收報8.92元，上升3.8%，是最佳藍籌。
豆盟飆升29.4% 微盟爆上11.6%
半新股有動力大漲，豆盟（1917）收報0.88元，上升29.4%。
騰訊（0700）持股的微盟（2013）收報6.25元，上升11.6%；騰訊收報393.8元，上升0.6%。
優品360（2360）連升11個交易日，收報4.24元，上升8.2%。
優品360連升11個交易日，收報4.24元，較上市價1元飆升3.24倍。（資料圖片）
港鐵上漲1.6% 旺旺下滑1.7%
其他股份方面，港鐵（0066）收報48.7元，上升1.6%；太古A（0019）收報100.2元，上升1.4%；碧桂園（2007）收報13.16元，上升1.2%；中國平安（2318）收報92.65元，上升近1%；中石油（0857）收報5.11元，下跌近1%；聯通（0762）收報9.85元，下跌1.5%；旺旺（0151）收報6.38元，下跌1.7%。
中國A股午後跌幅收窄，上證收報3188點，下跌1點；深證收報10132點，下跌26點。
日股收報21870點，上升159點。