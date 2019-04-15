美國發展5G比中國障礙多　特朗普：必須取勝

近日，特朗普表示5G是一場美國「必須取勝」的競賽，但是他同時稱政府不會為此花很多錢。對此，有分析稱在中國5G發展已領先的情況下，美國要想超越困難重重。

美國總統特朗普（Donald Trump）4月12日在白宮表示，美國將釋放更多無線頻譜並簡化通信設施建設許可，以在第五代通信技術（5G）領域獲得領導地位。

特朗普說，5G是一場美國「必須取勝」的競賽。美國通信業將向5G產業投資2,750億美元，創造300萬個工作崗位，為美國經濟貢獻5,000億美元。但他表示，美國的5G發展將由私營企業驅動和引領，不會採用政府投資和政府引領的方式，因此「美國政府不會花很多錢」。

4月初，美國最大電信運營商Verizon在芝加哥和明尼阿波利斯發佈了5G網路，Verizon使用的是摩托羅拉的Moto Z3和5G Moto Mod手機。科技網站CNET的編輯潔西嘉（Jessica Dolcourt）用「心情沮喪」、「困惑不解」來形容自己的首次5G體驗。Jessica Dolcourt說到，5G網路的確快得驚人，網速有時能達到600Mbps，但有時只有200Mbps。更有些時候，手機顯示5G信號，速度卻像4G。另一家科技媒體The Verge的編輯克裡斯韋爾奇（Chris Welch）表示，他在芝加哥逗留了18個小時，發現在整個城市找到5G網路覆蓋非常困難，信號相當少。

美國無線通訊和互聯網協會4月初發佈的一份報告顯示，美國在高頻5G頻譜方面領先，但中頻頻譜部署落後於中國等國家。高頻段的特點是容量更高，但覆蓋較窄，主要適用於在城市熱點地區部署，中頻頻譜兼具高容量和廣覆蓋的特點，對發展5G也至關重要。

當前中國的華為、瑞典的愛立信、芬蘭的諾基亞，當屬5G技術最強的供應商。全球大多數的大型5G網路基礎建設，基本都是採用了這三家企業的技術或設備。在這其中，尤其是華為的5G技術與設備，更是受到了全世界用戶的青睞，成為全球眾多電信運營業商的首選。

有評論稱，中國的移動通信基站數毫無疑問全球最多，法國所有4G基站加起來都沒有中國深圳一個城市多。中國4G信號的覆蓋率也高於美國。中國5G建設的市場動力一定也會比美國的更大，5G網路建設的成本壓力會更小，很多與百姓生活有關的應用技術更容易推開。如果美國要在這些方面與中國較勁，那麼將注定非常吃力。