美國據報軟化對中國產業補貼立場　以務求達成貿易協議

中美貿易戰有好消息，雙方或快將達成協議。有報道指美方今次作出讓步，對中國政府對產業補貼一事的態度緩和。

《路透社》引述兩名了解談判的消息人士報道，美國談判人員要求中國處理產業補貼以作為貿易協議達成條件一事，態度轉趨緩和，意味美國在貿易協商的核心目標上退後。

冀1個月之內達成協議

消息人士稱，為了爭取在未來1個月達成協議，美國軟化了在削減補貼的立場，轉而專注其他更容易達成目標的領域。

報道引述一名消息人士表示，美方不會不提這個問題，但就不會詳細或具體描述。

而另一消息人士指，美國如果今次目的是改變中國經濟運行方式，他們永遠不會成功。「對於習近平來說，削弱他威望的協議是不值得的。不管我們達成甚麼協議，都會比之前的協議好。或者有些人看來並不是最好，但這就是政治。」

料中國國企將採購美國產品

美國總統特朗普希望，中國未來6年向美國採購超過1萬億美元商品，以削減貿易順差。兩名消息人士均認為，採購會以國有企業為主。

此外，消息人士認為，中美雙方在電訊行業的爭議，可能會促使中國政府角色會被強化，而非弱化；指出若美國及其盟友對華為等中資電訊公司作出太多限制，或促使中國政府增加對相關行業補貼。