港人為旅遊大豪客　按人均計冠全球　五大旅遊貼士助你「慳到盡」

香港最近被評為全球生活指數最高，以及平均樓價最貴的城市，令更多港人達成置業等長遠理財目標變得遙不可及，因此港人在外遊時更趨「豪洗」。原來港人每年花費於旅遊上的金額近1,900億元，令香港成全球旅遊消費額第十大市場；以人均計算，更成為世界十大市場之首。

有理財產品比較平台推五大旅遊貼士，包括旅客若能比較更多機票網站的價格、善用回贈豐富的信用卡消費、挑選合適的旅遊保險及留意商戶推廣，已能省下大筆花費，希望港人去旅行去得開心之餘，又可以「慳到盡」。

港人每年於旅遊上，花費近1,900億元，成全球旅遊消費額第十大市場，顯示港人消費力驚人。（資料圖片）

社交媒體誘人過度消費

理財產品比較平台MoneySmart委託進行的一項調查報告顯示，Facebook、Instagram等社交平台被認為是鼓吹盲目購物、旅遊，引致過度消費的主因。1,000名受訪者中，有45%表示會花費於在社交媒體看到的產品、體驗及旅程上，而約有200名受訪者更會對這類消費作花費。香港旅客沉迷社交平台的現象亦見於旅遊上，如投放大量時間於搜尋旅遊熱點，及展示自己頻密出遊的動態以吸引更多社交平台追隨者。

雖然港人的旅遊消費已響起過量的警號，但卻未有出現消費習慣轉變的跡象。2019年年初，港人消費量增7%，旅遊開支亦顯示上升趨勢，而香港整體債務數字更達19,750億港元之多。

港人喜好旅行，韓國有非軍事區及前美軍基地改造成新旅遊景點，吸引旅客前往。（視覺中國）

貼士一、貨比三家 搜尋最抵機票

MoneySmart指，於旅遊旺季或長途機的同一航班經不同機票比價網站搜尋出的價格，高低價可相差可近一倍。一些網站更會根據你的搜尋紀錄，把你感到興趣或曾多次搜尋的航班價格提升，誘使你倉促作出決定。比較更多網站及不時清除瀏覽紀錄，能助你找到該航班最廉宜及合理的價格。雖然於各個網站比價需時，但能平均省30至40%價錢絕對值回票價。

貼士二、挑選合適旅遊保險

旅遊保險花費雖屬小數目，但選擇合適的旅遊保險長遠地令你省下不少。若旅客的旅程涉及高危活動，謹記選擇承保意外、醫療費用和個人財物遺失及損壞的旅遊保險。若你的旅程有子女同行，則應選擇承保行程變動的保險以避免因子女生病或其他原因導致行程取消的風險。

貼士三、留意推廣及信用卡優惠

利用Tripadvisor、Klook及KKDay等旅行體驗預約平台有效令行程花費更少。配合各個平台的優惠碼、信用卡優惠及如買一送一車票等服務推廣，可讓你節省多達50%開支。

MoneySmart香港總經理尹子良提到，消費者仍能在實行穩健理財之餘，享受他們所嚮往的旅行，善待自己。（馬健彰攝）

貼士四、在最佳時機及地點購物

了解你的信用卡在特定時間或特選商戶及商場的購物回贈及折扣優惠，令你於該指定時間及商戶購買旅行用品時省下更多，並取得更多現金回贈及禮劵。

貼士五、把握你的信用卡迎新優惠

不少發卡機構以豐富的迎新優惠吸引新信用卡客戶，使用部份信用卡於迎新優惠期內消費更可享額外飛行里數，讓你賺取大量飛行里數以兌換免費機票，省下大筆花費。