【中午收市】中資金融股撑起　恒指升至29999點

撰文：鄭寶生
最後更新日期：
港股今早先跌後升，恒指中午收報29999點，上升188點；國指收報11763點，上升131點。成交額550億元。
建行升至7.11元 工行上漲2.4%
中資金融股撑起大市，先講內銀股。建行（0939）收報7.11元，上升2.9%；工行（1398）收報5.99元，上升2.4%；中行（3988）收報3.78元，上升1.9%；農行（1288）收報3.66元，上升1.4%；招行（3968）收報41元，上升1.5%。
中國人壽升2.4% 中國平安揚1.8%
內險股方面，中國人壽（2628）收報21.7元，上升2.4%；新華保險（1336）收報45.7元，上升2.1%；財險（2328）收報9.1元，上升1.9%；中國平安（2318）收報94.25元，上升1.8%；中國太保（2601）收報32.5元，上升1.7%。
中資金融股表現佳，中國平安今早亦向上，最高見94.4元，繼續在高位徘徊。（路透社）
恒生升抵203.8元 港交所亦升1.3%
其他股份方面，恒生（0011）收報203.8元，上升1.6%；港交所（0388）收報278元，上升1.3%；騰訊（0700）收報392.4元，上升1.1%；創科（0669）收報57.3元，下跌1.5%；恒安（1044）收報68.9元，下跌1.5%；碧桂園（2007）收報12.96元，下跌2.1%；吉利（0175）收報16.54元，下跌2.4%；舜宇（2382）收報97.85元，下跌3%。
中國A股早段向上，上證半日收報3213點，上升35點；深證收報10108點，上升55點。
日股半日收報22208點，上升39點。