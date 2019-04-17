【收市總結】恒指悶局　許志安黃心穎「助」壹傳媒跑贏大市

財經快訊
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港股午後由汽車股領軍，但指數未有大幅上漲。恒指收報30124點，下跌5點；國指收報11848點，上升27點。成交額1,043億元。

壹傳媒上升4.6%　TVB亦漲2.9%

《蘋果日報》爆出許志安、黃心穎「安心偷食」事件，母企壹傳媒（0282）今早高見0.239元，勁升22.6%，收報0.204元，上升4.6%。

黃心穎所屬公司電視廣播（0511，TVB）收報16.28元，上升2.9%。

郭台銘選總統　富智康飆升28.2%

郭台銘正式宣布參選總統，富智康（2038）收報1.41元，上升28.2%；鴻騰（6088）收報4.42元，上升近10%；雲智匯科技（1037）收報0.94元，上升9.3%。

大麻股比速科技（1372）未升完，收報7.99元，上升13.5%。

比亞迪勁升13.7%　吉利爆升12.8%

午後市場焦點落在汽車股，市場憧憬新能源車低價搶攻，多隻股份大漲。比亞迪（1211）收報59.7元，上升13.7%；吉利（0175）收報18.82元，上升12.8%；廣汽（2238）收報10.4元，上升10.1%；長汽（2333）收報7.11元，上升9.9%；北京汽車（1958）收報6.35元，上升6.7%；華晨（1114）收報9.2元，上升6.4%；東風（0489）收報8.62元，上升6.2%。

上海車展展各廠商展出多部低價新能源車，吉利全日大升12.8%，大幅跑贏其他恒指成份股。（路透社）

萬洲大漲5.1%　瑞聲上揚4.8%

其他股份方面，萬洲（0288）收報9.25元，上升5.1%；瑞聲（2018）收報54.4元，上升4.8%；友邦（1299）收報79.9元，下跌1.2%；旺旺（0151）收報6.27元，下跌1.3%；港鐵（0066）收報47.8元，下跌1.4%；碧桂園（2007）收報12.94元，下跌1.7%；石藥（1093）收報15.64元，下跌1.9%。

中國A股輕微上漲，上證收報3263點，上升9點；深證收報10344點，上升56點。

日股收報22277點，上升56點，升至約4個半月高位。

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