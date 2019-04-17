香港續成亞洲出差最貴城市　日均使費4017元

人力資源顧問機構ECA International 發表「出差津貼報告」，香港連續第二年成為亞洲公幹費用最昂貴的城市，平均使費為每日515元（美元‧下同）（4,017港元），其中286元（2,230.8港元）為酒店費用。

亞洲公幹費用第二高為東京，平均使費為每日494元，第三位是首爾，每日平均使費為477元。上海則是公幹費用最貴的中國內地城市，平均每日支出為378元。另外，紐約是全球公幹費用最昂貴的城市，每日使費高達799元。

ECA international 亞洲區域總監關禮廉表示，本港一直是亞洲公幹成本最高的城市之一，但香港是國際大都會，不時舉辦展覽及會議，故企業仍會派員來港出差。若果費用太高昂，員工出差時只會逗留較短時間，花費也會較為手緊。部分企業或使用視像會議、電話會議等方式取代出差，甚至轉至內地、澳門、越南等地出差。

料明年前往東京出差旅費增加

關禮廉說，隨着世界盃欖球賽、奧運會和殘奧會等將於2020年底前陸續在東京舉行，預計未來一年前往東京公幹的旅費將會增加。此外，最近當地條例轉變亦令Airbnb之類的短期住宿供應量減少，或將使住宿費用進一步上升。

是次調查是在去年第四季進行，涵蓋全球各地400個地區，當中亞洲約有100個地區，海外公幹平均成本包括：酒店住宿支出、膳食、飲品、洗衣、的士費用、以及日常必需品開支，機票費用則未有計算在內。