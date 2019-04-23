【中午收市】韓國瑜不參與總統初選　富智康即大反彈　港股跌24點

復活節假期結束後首個交易日，港股低開180點，其後跌勢擴大，曾失守29800點。其中內房股表現疲弱，與內地再次提出房住不炒有關。不過由台灣首富郭台銘創辦的鴻海，旗下的富智康集團（2038），在高雄市市長韓國瑜宣布不參與國民黨總統初選後，股價即時反彈。

恒生指數中午收市報29938點，跌24點，國企指數中午收市報11715點，跌54點，成交額580億元。

郭台銘在上周宣布參與國民黨總統初選後，富智康等一系公司股價顯著上揚，可是經過連日升勢後，相關股份已見疲態，今早富智康曾低見1.32元，跌幅達12%。惟韓國瑜不參與初選的消息，即時刺激相關股份反彈，富智康中午收市報1.55元，升3.3%，訊智海（8051）升1.1%，中午收市報7.99元，雲智匯科技（1037）跌6.4%，中午收市報0.88元，鴻騰（6088）跌1.6%，中午收市報4.26元。

消費股獲投資者追捧

消費股亦處於強勢，萬洲國際（0288）升6.4%，中午收市報9.8元，恒安國際（1044）升2.2%，中午收市報71.45元。

至於近期成為投資者追捧的5G概念股方面，中國鐵塔（0788）在中國聯通（0762）宣布對內地7個城市開通5G試商用，再創新高，中午收市報2.28元，升3.6%。中興通訊（0763）亦創逾1年新高，中午收市報27.25元。不過聯通卻向下，中午收市報9.67元，跌0.2%。

內房股今早表現疲弱，融創中國（1918）跌4.9%，中午收市報39.7元，碧桂園（2007）更成為今早表現最差的藍籌股，中午收市報12.46元，跌3.7%。