【收市總結】港股反覆平收　內險及消費股獲追捧

港股在復活節假期後首個交易日表現平平，全日走勢反覆，上下波幅達300點，最終接近平收。不過仍有別上市公司獲追捧，其中獲大行唱好的中國鐵塔（0788）逆市創新高，曾見2.3元。

恒生指數收市報29963點，接近平收；國企指數收市報11731點，跌38點，成交額為1071.38億元。

消費股今日表現理想，萬洲國際（0288）升4.2%，收市報9.6元，恒安國際（1044）升3.2%，收市報72.15元，康師傅控股（0322）收市報12.72元，無升跌。

國壽盈喜今日高收

至於在上周四發盈喜，預告今年首季多賺最多一倍的中國人壽（2628），收市報22.25元，升1.6%，同業中國平安（2318）更創逾1年新高，收市報95.2元，惟中國太保（2601）跌1.6%，收市報33.3元。

手機設備股方面，舜宇光學（2382）升1.6%，收市報101.1元，瑞聲科技（2018）升1.5%，收市報54.9元。

不過內房股卻受到內地再次重申「房住不炒」的說法拖累，碧桂園（2007）跌2.9%，收市報12.56元，中國海外發展（0688）跌2.2%，收市報28.25元。

此外藥股亦低收，中國生物製藥（1177）跌2.9%，為今日表現最差的藍籌股。