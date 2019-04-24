Snapchat母企大打爭氣波　首季業績勝預期　原來要多謝......

社交媒體Snapchat母公司Snap，完美地演繹了一個「狗股」翻新的故事。Snap自上市以來，不斷飽受負面消息拖累，更被大行看淡。可是在最新公布的季度業績，發現該公司不單止在業績數據有明顯改善，更重要是公司業務與以往相比，更加多元化。結果Snap只花了不多於半年時間，便一洗頹風。這一個勵志故事，就由公司上市說起。

Snap旗下的即時通訊軟件Snapchat剛推出時，因為概念新穎，如照片濾鏡和限時動態等功能自推出以來一直被受年青人歡迎。通過Snapchat的成功，公司在2017年成功登陸資本市場。

以為這是童話故事的開始？不，這卻是令人失望的故事起始點。面對「財雄勢大」如Facebook等競爭對手，情況就猶如大衛挑戰巨人歌利亞。可是其對手不單止財力驚人，就連「複製」能力亦相當強勁。結果Snap面臨用戶流失等問題，自然影響公司業務表現，股價亦如江河日下。至去年 12 月底，Snap股價已較招股價潛水近7成。

大行亦對公司再踩一腳，美國證券公司BTIG分析師Richard Greenfield，於去年9月更將Snap的評級降至「沽售」。

Snapchat推出多項新功能，希望延長用戶在線時間，增加廣告等收入。（Pinterest）

收入超預期 市值突破160億

不過Snap卻「大打爭氣波」，一再令華爾街投資者「跌眼鏡」。於今年2月公布的去年第4季度業績，收入已超出了分析師預期。最新公布的今年首季業績，Snapchat用戶人數更出現反彈，按季增加400萬，重回1年前的1.91億每日活躍用戶數（DAU）水平。過去不少分析師擔憂Snapchat主要用戶是年輕人，變現能力有限。這一季，Snap的平均單位用戶收入則升至1.68元（美元‧下同），也高於1.62元的預期。

用戶人數回升，且人均收入上升，很大程度得益於Snapchat的積極求變，行政總裁 Evan Spiegel宣布一系列新產品和服務，包括廣告網路、擴增實境相機功能、新的遊戲服務和原創節目等，務求令用戶在線時間延長，增加廣告等收入。

Snapchat去年於「發現內容」版塊上推出了一系列原創短視頻，反應很好，今年便宣告「加碼」，公佈了8部原創劇集，包括一部喜劇、一部殭屍啟示錄以及一部關於種族的紀錄片。公司亦於Snapchat中推出更多遊戲，例如Bitmoji Party，允許用戶以自己的「卡通版本」跟其他用戶一起進行迷你競賽贏取虛擬獎品。

華爾街由「睇死」變「唱好」，當中Snap下了一番苦功刺激用戶增長，用實力對批評者進行還擊。（資料圖片）

華爾街唱好 上調目標價

Snap在業績表現上，亦有明顯改善。第一季度收入為3.2億元，預期為3.07億元；每股虧損為10仙，亦較預期的12仙好。Snap更預計第2季營業收入介乎3.35億至3.6億元，按年增長28%至37%，超出市場預期。

隨著業績表現理想，Snap股價出現大籤身，由去年12月的不到5元，勁升至最新的11.99元。

投行Jefferies的分析師Brent Thill形容Snap，「感覺像是從一家初創企業成長為一家更成熟的公司」，並將Snap的目標價格從9元上調至11元，並建議投資者繼續持有。Snap「大淡友」BTIG的Richard Greenfield亦改變了他對Snap的看法，稱Snap績會持續增長，將股票評級上調至中性，更給出了高達15元的買入目標價格。