香港航空控股神秘股東Grand City反撃鍾國頌一方　不點名批其誹謗

港航股東內鬥不斷，最新更鬧上法庭，由鍾國頌及其陣營的Frontier Investment Partner（FIP）入稟法庭，禁止神秘股東宏城創富（Grand City Capital Investment）在內的4名被告，在沒有全體董事同意下，以香港航空控股名義進行交易。

香港航空控股持有HKA Group Company，而HKA Group Company則持有香港航空。FIP除直接持有HKA Group Company23.75%外，亦透過香港航空控股間接持有香港航空。

《香港經濟日報》引述消息人士稱，該名神秘股東宏城創富首度「出面」發表聲明，反撃鍾國頌及FIP一方，不點名提及申訴一方欠缺理據和操守，包括使用誹謗和不準確言論講述香港航空事宜，有違他們聲稱「爭取香港航空最佳利益」。宏城創富更稱，會採取法律行動，保障權益。

早前有消息人士向《香港01》透露，屬「鍾國頌陣營」、港航主要股東之一的FIP，或早於本月11日已經向神秘買家宏城創富，出售持有港航股份的「香港航空控股有限公司」約1.73億股，涉逾5億元，變相間接減持港航。

禁止宏城創富處理香港航空控股股權

報道又指出鍾國頌與FIP昨日向法庭提交的其中一份申訴，要將求將宏城創富，及有關簽署出售香港航空控股的FIP董事Zhang Ziyan列為被告，禁止宏城創富等人在香港航空控股全體董事同意前，簽署任何交易或協議。

鍾國頌及FIP亦要求，宏城創富不可以處理或出售在4月11聲稱收購的香港航空控股股份，Zeng Jun及FIP董事Zhang Ziyan，不可以處置在本月11日交易的5.47億元，而Zhang Ziyan正是在本月11日簽署文件，以5.47億元出售FIP持有的1.73億股香港航空控股予宏城創富。