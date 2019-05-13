波斯地氈9成產自河南　中國人外遊用30倍價格買回家

揚州炒飯、星洲炒米、廈門炒米都是來自香港，產品名和真實地名沒有關係。波斯地氈又是來自哪裡？如果回答土耳其、伊朗，那麼就答錯了，真相是超過9成都是來自河南，正宗Made in China。

真絲波斯地氈被稱為軟黃金，價格高昂。內地《環球網》報道，大家在土耳其、杜拜等地買回來的真絲波斯地氈，9成以上是出自河南山區。

出口價每平方呎60美元 零售價1800美元

雖然不是真的產自波斯，但河南產品也不是簡單貨色。原來當地的波斯地氈是全手工製造，織一平方米的氈子就要57萬次打結動作，要織一張地氈，短則半年，長則兩三年，可見本身有頗高的工藝價值。

不過這個價值是多少？原來工廠出口時每平方呎價格是60美元，但在紐約，每平方呎可以賣到1,800美元，中間的價格由中東商人操控，價格爆升30倍。

設計、織造、加工 全部來自河南

報道引述廠家指，城市人做不了織地氈這種工作，因為他們「太浮躁」。廠商在河南聘用約8,000名員工，主要是在農暇時在家工作。由於可以增加收入，這些農民都很樂意織地氈，織完就運去工廠。

波斯地氈有花紋，這些花紋也不是來自中東，而是由河南的師傅繪製。

農民織完的地氈，需要二次加工，包括洗涤、火燒等多個工序，之後就會賣到世界各地。

廠商表示，他們出口的地氈，有60%是由中國人外遊時買回家。

由於內地需求大，廠商在2017年開設淘寶店，在網上銷售波斯地氈，產品一樣但價格比外國購買便宜很多。