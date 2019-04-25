David Webb：民生銀行或涉監管機構所指的欠透明融資

金管局與證監會發出聯合通函，指發現有中資金融機構透過複雜的交易安排，將保證金貸款融資掩飾為投資項目。

證監會指，該安排表面上雖為其附屬公司於私募基金的投資，但實質上是將該銀行提供的資金，用作支援的保證金融資貸款。金管局則指，該銀行的貸款審批及貸後監控手法未盡完善，銀行向同系公司所授予的貸款應經過審慎的風險評估。

獨立股評人David Webb撰文推測，通函中提到的交易，可能涉及民生銀行（1988）、民生銀行於香港上市的子公司民銀資本（1141）和內房綠地香港（0337）。去年David Webb公布「謎網26」名單，指有26隻股份不可沾手，其中便包括了以上提到的3隻股票。

3公司今早股價皆下跌

Webb認為去年3月15日民銀資本通告指，民銀資本斥資3億元認購基金New China OCT Fund 2，其後該基金向一家離岸註冊公司Delta Link提供4億元貸款，性質跟「特殊目的實體（SPV）」十分相似。Webb推測，民銀資本、New China OCT Fund SPC和China Urbanization Capital很有可能是通函中提到的系內公司、私募基金及資產管理公司。並追蹤資金流向後，認為通函中被抵押的上市公司股份或為綠地香港。

就有關David Webb的評論，《香港01》向證監會查詢，對方表示並無補充。

至於3間公司最新股價表現，民行跌1.2%，最新5.92元，民銀資本最新報0.265元，跌5.4%，綠地香港最新報3.35元，跌0.3%。