【中午收市】恒指微跌19點　吉利再插2.1%

撰文：鄭寶生
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港股今早先跌後回，恒指中午收報29786點，下跌19點；國指收報11607點，下跌55點。成交額447億元。
汽車股繼續下滑，華晨（1114）收報8.93元，下跌2.6%；北京汽車（1958）收報5.83元，下跌2.2%；吉利（0175）收報16.52元，下跌2.1%；東風（0489）收報7.89元，下跌0.9%。
新地上揚2.3% 九倉置業升1.3%
本地地產收租股向上，新地（0016）收報136.2元，上升2.3%；領展（0823）收報91.5元，上升1.4%；九倉置業（1997）收報60.5元，上升1.3%；嘉里建設（0683）收報34.15元，上升1.2%；信置（0083）收報14元，上升1%。
申洲大漲2.3% 中國鐵塔回吐3.5%
其他股份方面，申洲（2313）收報104.8元，上升2.3%；創科實業（0669）收報58.6元，上升1%；碧桂園（2007）收報12.72元，上升近1%；舜宇（2382）收報99.25元，下跌1.1%；中國鐵塔（0788）收報2.2元，下跌3.5%。
中國A股早段受壓，上證半日收報3178點，下跌22點；深證收報10127點，下跌108點。
日股半日收報22280點，上升80點。