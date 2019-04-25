調查：香港就業市場樂觀　並非只靠科技及商業

近年市場大力鼓勵發展科技，好像沒有發展科技的話就會被淘汰。不過有調查顯示，香港就業市場樂觀並不只是依靠科技及商業，更大部份是靠其他傳統行業驅動。

今年轉工專業人士 冀加薪20%

Michael Page發表2019年薪酬基準報告，顯示七成本港求職者對今年經濟形勢感到樂觀，打算今年內轉工跳糟的專業人士，期望可以加薪12至20%。

招聘增幅最大的行業仍是傳統行業，地產及建造多聘8%，金融服務及金融科技增加6%，消費及零售增加5%，法律行業亦增長5%。

零售飲食業發展 反映看好經濟

Michael Page更着眼於零售與飲食業，區域總監Howard Chan表示：「零售業有所增長，愈來愈多新餐廳落戶香港亦帶動飲食業發展，反映市場普遍看好經濟健康，繼而推動招聘活動。不過，雖然金融科技及初創市場發展迅速，主導本港經濟發展前景的行業，反而是傳統行業，包括地產及建造和金融服務等，所以上述行業對人才的需求佔最大比重。」

Michael Page表示，零售業有所增長，愈來愈多新餐廳落戶香港，反映市場普遍看好經濟健康，繼而推動招聘活動。（資料圖片）

建議設立大灣區業務及非借貸團隊

報告預期，粵港澳大灣區發展規劃綱要將成為另一個驅動香港就業的因素。雖然普遍認為大灣區經濟發展將以創新科技為重心，惟發展藍圖顯示，要成功建設該區，地產發展、城市規劃、建造業、製造業及金融服務業亦是不可或缺的行業，並將為上述行業創造更多就業機會。

在人才需求方面，市場持續熱衷於招聘善於溝通及具策略性思維的管理及服務業人才。其中，企業銀行很大機會設立大灣區業務及非借貸團隊（non-borrowing team），以掌握更多跨境商機。調查亦預計，香港將加強發展境外私人銀行業務。

市場需要擁有科技技能及知識的人才

雖然市場以傳統行業為主，不過Michael Page強調，市場對科創技能人才求賢若渴，當中包括大數據分析、電子商務及流動支付系統建設及發展、數碼營銷，以及網上內容營銷策略等技能，認為求職人士應該提升技能，以保持競爭力。

Howard Chan指出：「整體服務行業正處於上行趨勢，並以商業及技術顧問服務尤為明顯。高科技技能及知識將成為香港未來數年的增長關鍵，甚至比純高科技職位更為重要。雇主及管理人員應專注培育僱員，確保他們對新科技有一定程度的掌握。」

企業人才緊縮 合約員工需求大增

此外，「零工經濟」（gig Economy）有擴張的趨勢，Howard Chan指出，企業對合約員工的需求急升。金融服務業及跨國公司目前均對合約職位存在需求，於2019年，香港將有愈來愈多求職者尋求短期或合約職位。Howard Chan同意，對於面臨僱員人數限制及人才緊縮問題的公司而言，聘用合約專才是可行的解決方法。