【收市總結】騰訊、中國平安「倒下」　恒指下挫256點

財經快訊
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港股午後隨A股轉弱，恒指收報29549點，下跌256點；國指收報11502點，下跌161點。成交額975億元。

比亞迪插水3.1%　吉利重挫4.9%

比亞迪（1211）e5電動車起火自燃，收報53.3元，下跌3.1%。同系比亞迪電子（0285）收報13.4元，下跌5.4%。

其他汽車股亦下挫，華晨（1114）收報8.61元，下跌6.1%；北京汽車（1958）收報5.65元，下跌5.2%；吉利（0175）收報16.06元，下跌4.9%；廣汽（2238）收報8.83元，下跌4.3%；長汽（2333）收報6.53元，下跌3.3%；東風（0489）收報7.72元，下跌3%。

創科實業破頂　中國鐵塔跌5.7%

創科實業（0669）破頂，收報59.1元，上升1.9%。

中國鐵塔（0788）則大幅回吐，收報2.15元，下跌5.7%。

新地上揚1.5%　舜宇下滑3.8%

其他股份方面，新地（0016）收報135.2元，上升1.5%；申洲（2313）收報103.9元，上升1.5%；領展（0823）收報91.35元，上升1.3%；中國平安（2318）收報92.15元，下跌2.1%；騰訊（0700）收報382.8元，下跌2.6%；萬洲（0288）收報9.16元，下跌2.9%；瑞聲（2018）收報52.35元，下跌3.5%；舜宇（2382）收報96.55元，下跌3.8%。

中國A股重挫，上證收報3123點，下跌77點；深證收報9907點，下跌328點。

日股收報22307點，上升107點。

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