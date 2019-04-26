迪士尼傳再有動作　增持串流影視平台Hulu約30%股權　

近期致力擴展影視串流業務的迪士尼，或再有新動作。據《CNBC》報道，公司正與Comcast洽購影視串流平台Hulu的30%股權；又指出目前Comcast正收集有關出售Hulu股權的贊成或反對理由，及研究何時適合出售有關股權。

Hulu原為迪士尼﹑Comcast及21世紀霍士的合營公司，各方持有約3成股權。上周Hulu從時代華納回購了9.5%股權。

以低月費推Disney+疑挑戰Netflix

迪士尼早前宣布推出家庭串流服務Disney+，用戶只需要支付月費便可在無廣告情況下，透過電視及手機等多個渠道，收看迪士尼電影及電視節目，當中包括近期風靡全球的Marvel英雄電影系列。

有關服務會在今年11月12日在美國推出，月費為6.99元（美元‧下同），較其手Netflix的13元月費為平，而年費為69.9元。公司更計劃在2年會將服務範圍擴至北美﹑歐洲﹑亞太及拉丁美洲等主要市場。

不過該公司管理層亦承認，預料未來數年有關服務會出現虧損，至2024年才有機會錄得盈餘。

Netflix首季用戶增長960萬戶

雖然迪士尼準備作出更強烈攻勢，但是作為串流視頻服務商的一哥，Netflix的實力亦相強勁。公司首季訂戶按季增加960萬戶，創下季度紀錄，總付費訂戶近1.5億戶，規模已超越HBO及Hulu，收入亦增加22%至45.2億元，優於預期，惟連續4季增長放緩。

Netflix擁有應大客戶群，加上成功在上季加價，均屬有利與迪士尼等對手競爭。該公司更有意力爭在海外的用戶群，增加在有關地區的原創內容，促使公司在海外用戶大增768萬，美國本土用戶增長174萬戶。加上公司早前推出的電影《羅馬》大獲好評，反映出其籌碼不少。

Netflix會否被迪士尼等對手擊倒？相信不容易。但是各方有意投入更多在影視串流視頻發展，不單止對觀眾，對創作人亦屬好消息。