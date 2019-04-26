【收市總結】恒指悶升55點　富智康大幅回吐13%

撰文：鄭寶生
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港股今日窄幅上落，恒指收報29605點，上升55點；國指收報11510點，上升8點。成交額861億元。
馬鋼下挫6.3% 鞍鋼亦插3.7%
部份鋼鐵股明顯受壓，馬鋼（0323）收報3.69元，下跌6.3%；鞍鋼（0347）收報5.25元，下跌3.7%；重慶鋼鐵（1053）收報1.33元，下跌3.6%。
中糧肉食跌6.3% 萬洲下滑3.7%
豬肉股下滑，中糧肉食（1610）收報3.13元，下跌6.3%；萬洲（0288）收報8.82元，下跌3.7%；普甜（1699）收報0.35元，下跌2.8%。
富智康（2038）繼續大幅回吐，收報1.2元，下跌13%。
早前炒起的大麻概念股比速科技（1372）繼續下挫，收報5.6元，下跌13.8%。
瑞聲反彈2.6% 金沙上升1.9%
其他股份方面，瑞聲（2018）收報53.7元，上升2.6%；金沙（1928）收報42.85元，上升1.9%；中國海外（0688）收報29.2元，上升1.7%；領展（0823）收報92.65元，上升1.4%；中國移動（0941）收報75.05元，上升1.2%；恒地（0012）收報48.2元，下跌2%；創科（0669）收報57.4元，下跌2.9%。
中國A股下跌超過1%，上證收報3086點，下跌37點；深證收報9780點，下跌126點。
平成最後一個交易日，日股收報22258點，下跌48點。