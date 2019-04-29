【中午收市】恒指上漲214點　炒「黃金周」概念濠賭股勁升

撰文：鄭寶生
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港股今早步步向上，表現勝中國A股。恒指中午收報29819點，上升214點；國指收報11601點，上升90點。成交額405億元。
永利勁升5.7% 金沙上揚4.1%
市場炒「五一黃金周」，濠賭股今早表現亮麗，永利（1128）收報23.3元，上升5.7%；金沙（1928）收報44.6元，上升4.1%；美高梅（2282）收報16.64元，上升4.1%；銀娛（0027）收報60.7元，上升3.1%；澳博（0880）收報9.51元，上升2.5%；新濠國際（0200）收報19.34元，上升2.3%。
南航攀升3.3% 國航亦漲3.1%
中資航空股向上，南航（1055）收報6.9元，上升3.3%；國航（0753）收報9.34元，上升3.1%；東航（0670）收報5.49元，上升2.4%。
中資航空股在「五一黃金周」前炒起，國航股價今早反彈，中午收報9.34元，但後近期高位11.2元有一段距離。（路透社）
騰訊上升1.5% 瑞聲下滑2.6%
其他股份方面，碧桂園（2007）收報12.7元，上升2.3%；中國平安（2318）收報93.85元，上升1.8%；長和（0001）收報83.35元，上升1.6%；騰訊（0700）收報389.6元，上升1.5%；石藥（1093）收報14.94元，上升1.4%；領展（0823）收報93.65元，上升1.1%；恒地（0012）收報48.7元，上升1%；瑞聲（2018）收報52.3元，下跌2.6%。
中國A股今早微跌，上證半日收報3083點，下跌3點；深證收報9724點，下跌55點。
日股今日休市。