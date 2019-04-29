【收市總結】黃金周炒起航空、濠賭股　恒指靜升287點

撰文：鄭寶生
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臨近「五一黃金周」，港股擺脫A股弱勢向上，但成交明顯轉靜。恒指收報29892點，上升287點；國指收報11638點，上升127點。成交額747億元。
國航上揚3.9% 南航則升2.8%
黃金周前炒作假期概念，中資航空股向上。國航（0753）收報9.41元，上升3.9%；南航（1055）收報6.87元，上升2.8%；東航（0670）收報5.5元，上升2.6%。
永利上漲4.8% 美高梅彈4.4%
濠賭股亦向上，永利（1128）收報23.1元，上升4.8%；美高梅（2282）收報16.68元，上升4.4%；新濠國際（0200）收報19.48元，上升3.1%；銀娛（0027）收報60.5元，上升2.8%；澳博（0880）收報9.63元，上升2.7%；金沙中國（1928）收報43.95元，上升2.6%。
醫藥股今日節節向上，藍籌股石藥以接近全日高位收市，收報15.24元，上升3.4%。（路透社）
石藥上升3.4% 騰訊反彈至390.6元
其他股份方面，石藥（1093）收報15.24元，上升3.4%；蒙牛（2319）收報29.2元，上升2.8%；中國平安（2318）收報94.35元，上升2.4%；碧桂園（2007）收報12.7元，上升2.3%；中海油（0883）收報14.68元，上升1.8%；騰訊（0700）收報390.6元，上升1.7%；長和（0001）收報83.05元，上升1.3%；瑞聲（2018）收報52.6元，下跌2%。
中國A股又再下跌，上證收報3062點，下跌23點；深證收報9622點，下跌158點。