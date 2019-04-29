本港3月整體出口按年跌1.2%

政府統計處公布3月本港出入口數據，整體出口按年下跌1.2%，進口則下跌0.1%。整體商品出口貨值繼續下跌，3月份商品整體出口貨值按年下跌1.2%，商品進口貨值下跌0.1%。

3月錄得有形貿易逆差592億元，相等於商品進口貨值的14.7%。

印度出口貨值跌11.2%

以目的地來看，輸往亞洲的整體出口貨值下跌6%，當中印度跌11.2%，中國內地跌10.1%；，菲律賓、新加坡、台灣和馬來西亞則分別上升45.6%、23.8%、14.6%和12.7%。

英國和德國的整體出口貨值分別升29.4%和15.9%，輸往美國的出口貨值下跌0.3%。

進口貨方面，台灣進口貨值急跌25.5%，泰國大跌20.7%，印度跌14.4%和韓國跌11.4%。瑞士、美國和內地的進口貨值則錄得升幅，分別上升22.6%、12.4%和7.4%。

政府又指出，今年首季的商品整體出口貨值按年下跌2.4%。同時，商品進口貨值下跌3.2%。今年首季錄得有形貿易逆差1,187億元，相等於商品進口貨值的11.4%。

政府發言人表示，由於不利的外圍環境繼續打擊區內的製造業和貿易活動，近月商品出口繼續疲弱，今年3月商品出口貨值按年下跌1.2%，第一季合計下跌2.4%。



外圍貿易環境在短期內將仍充滿挑戰。雖然美國與內地的貿易談判據報取得進展，但環球經濟受各種不明朗因素困擾下已失去一些動力。政府會繼續保持警覺。