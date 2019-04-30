【收市總結】恒指下跌193點成交降至739億　濠賭股回吐

撰文：鄭寶生
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港股午後繼續受壓，恒指收報29699點，下跌193點；國指收報11542點，下跌95點。假期前成交額縮減至739億元。
萬洲勁升5.4% 雨潤下挫5%
豬肉股變動大，中糧肉食（1610）收報3.21元，上升7.4%；萬洲（0288）收報9.3元，上升5.4%；惠生國際（1340）收報0.18元，下跌1.1%；雨潤（1068）收報1.33元，下跌5%。
廣汽下挫4.1% 吉利跌1.7%
汽車股全日疲弱，廣汽（2238）收報8.43元，下跌4.1%；長汽（2333）收報6.37元，下跌2.5%；吉利（0175）收報15.74元，下跌1.7%；東風（0489）收報7.61元，下跌1.2%。
濠賭股亦弱勢，美高梅（2282）收報16.16元，下跌3.1%；銀娛（0027）收報58.65元，下跌3.1%；永利（1128）收報22.5元，下跌2.6%；金沙（1928）收報43.1元，下跌1.9%。
金誠控股（1462）主席及高層失去聯絡，今早復牌大跌後停牌，停牌前報0.157元，下跌66.6%。
中海油跌至14.18元 瑞聲挫3.6%
其他股份方面，恒安（1044）收報69.15元，下跌1.8%；九倉置業（1997）收報60.1元，下跌近2%；領展（0823）收報91.5元，下跌2.3%；中海油（0883）收報14.18元，下跌3.4%；瑞聲（2018）收報50.7元，下跌3.6%。
中國A股輕微上漲，上證收報3078點，上升15點；深證收報9674點，上升52點。
平成最後一日，日股今日假期休市。