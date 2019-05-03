鑽石生產商協會料供不應度　鑽石價格將穩步上揚　

鑽石閃閃生輝，奪取了不少女士芳心。但南非「血鑽」等非法開採及走私問題，令消費者更關注鑽石的生產過程。由鑽石商戴比爾斯集團（De Beers）在內的八間鑽石開採公司，佔全球鑽石總產量四分之三，成立鑽石生產商協會（DPA），並發布鑽石開採對當地社區、員工及環境所產生影響的報告，發現成員公司透過僱用當地員工及支付稅項等，每年會產生逾160億美元社會經濟及環境淨效益，並會將近6成收入投入當地社區。

鑽石價格不菲，DPA大中華區董事總經理黃敬芝表示，於2017年鑽石的需求達至高峰，而佔全球鑽石銷量近六成的美國，對天然鑽石的需求穩步上升，而歐洲及中國等地需求亦有增加。不過，鑽石市場卻面臨供不應求的情況，由於開採鑽石過程漫長，生產速度追不上市場需求，加上部分礦場如澳洲阿蓋爾鑽石礦將關閉，未來價格將會穩步上升。

對下半年珠寶業前景感樂觀

香港鑽石總會創會會長、Mabelle母公司利興鑽石行政總裁馬墉宜則指出，最近內地訪港遊客人流增加，而平均消費有所下降，但香港高消費品對他們仍有一定的競爭力。他解釋，計及國內的消費稅等稅項，香港珠寶價格仍較內地便宜1至2成，加上他們對香港品牌有信心、部分珠寶款式只在港售賣等，對下半年珠寶行業的前景感到樂觀。