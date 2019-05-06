【港股大挫‧持續更新】恒指午後跌勢略喘定　滬深兩市跌幅卻擴大

【最新更新‧下午2時31分】

港股在午後跌幅逐步收窄，恒生指數最新報29133點，跌947點；國企指數最新報11186點，跌389點，成交額破千億元，為1,034.59億元。

瑞聲科技（2018）及萬洲國際（0288）仍位列跌幅榜的首2名。除了前述兩者外，尚有吉利汽車（0175）等5隻成份股，跌幅超過6%。

濠賭股亦下挫，銀河娛樂（0027）及金沙中國（1928）亦錄得逾5%跌幅。

內地股市方面，雖然市場上傳出有「國家隊」會入市，但是對A股並無太大刺激作用，約900間上市公司跌停板。上證指數最新報2896點，跌182點或5.9%，深成指數最新報8962點，跌713點或7.4%。

【最後更新‧下時1時36分】

港股跌勢在午後跌勢似乎喘定，恒生指數最新報29115點，跌965點，國企指數最新報11168點，跌406點，成交額為877.1億元。

萬洲國際（0288）仍然是目前跌幅最大的成份股，最新報8.32元，跌8.2%，瑞聲科技（2018）跌7.7%，最新報48.9元，吉利汽車（0175）最新報14.5元，跌7.6%。

至於具有防守功能的公用股及收租表現較佳，電能實業（0006）跌0.6%，中國移動（0941）跌0.7%。

內地股市則在午後跌勢加劇，上證指數更一度失守2900點，最新報2907點，跌172點或5.6%；深成指數曾失守9000點，最新報9018點，跌655點或6.8%。

【最後更新時間‧上午11時51分】

港股今日不斷捱沽，惟在午收市前，跌幅收窄至不足千點，並成功收復29000點。

恒生指數最新報29083點，跌998點或3.3%，國企指數最新報11156點，跌419點或3.6%。

萬洲國際（0288）仍是跌幅最大的成份股，跌幅達8.7%，瑞聲科技（2018）跌8.1%，最新報48.7元，中國人壽（2628）及吉利汽車（0175），均錄得約7.4%跌幅。

【最後更新：上午11時正】

中美貿易戰形勢有變，美國總統特朗普於當地時間周日（5月5日）透過《Twitter》發文宣布，從本周五（5月10日）起，將2,000億美元中國進口貨品的關稅稅率，由10%升至25%。恒生指數今早一度急插1,125點（3.74%），至28956點低位，失守29000點關口。

恒指成份股全線失陷

恒指最新報28972點，跌1,109點（3.69%），國企指數最新報11110點，跌464點（4.01%）。恒指藍籌股全線見紅，騰訊控股（0700）現跌4.12%，報371.8元；中國平安（2318）跌5.92%，報89.75元；滙豐控股（0005）跌2.87%，報67.7元；友邦保險（1299）跌4.13%，報80元；港交所（0388）跌4.53%，報265.6元。

早前一度逆市微升的中電控股（0002）亦告失陷，現跌1.06%，報88.5元。恒指成份股中，萬洲國際（0288）表現最差，大跌8.94%，最新報8.25元，吉利汽車（0175）則跌8.28%，報14.4元。

內地股市方面，上證指數跌幅擴大至157點（5.09%），最新報2921點；深證成指最新報9114點，跌559點（5.79%）；滬深300指數跌3701點（5.42%），報3701點。