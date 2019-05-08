【收市總結】貿易戰似升溫　港股曾跌逾400點　創科挫4.5%

中美貿易爭議仍然未見有緩和跡象，更有報道指出中國政府或會針對美國政府上調關稅稅率，推出反擊措施。受到有關消息拖累，港股全日下跌，29000點又再度被攻陷，惟最終險守此關口收市。

恒生指數收市報29003點，跌359點；國企指數收市報11097點，跌164點，成交額為1076.66億元。

騰訊逆市揚逾1%

今日大市跌幅曾收窄至111點，這與股王騰訊控股（0700）今日旗下遊戲《和平精英》進行公開測試。由於此遊戲玩法與《絕地求生》類近，加上已獲批版號，日後有機會可從玩家收費，促使騰訊今日股價曾重上390元，升幅達2.6%，惟在午後升幅收窄，收市報384.8元，升1.1%。

不過並非所有遊戲股今日皆上揚，金山軟件（3888）股價更低見18.02元，為1個月新低，收市報18.32元，跌3.8%；雲遊控股（0484）跌3.1%，收市報6.3元，網龍（0777）無升幅，收市報22.5元。

騰訊逆市揚逾1%

今日大市跌幅曾收窄至111點，這與股王騰訊控股（0700）今日旗下遊戲《和平精英》進行公開測試。由於此遊戲玩法與《絕地求生》類近，加上已獲批版號，日後有機會可從玩家收費，促使騰訊今日股價曾重上390元，升幅達2.6%，惟在午後升幅收窄，收市報384.8元，升1.1%。

不過並非所有遊戲股今日皆上揚，金山軟件（3888）股價更低見18.02元，為1個月新低，收市報18.32元，跌3.8%；雲遊控股（0484）跌3.1%，收市報6.3元，網龍（0777）無升幅，收市報22.5元。

創科挫4.5%成全日表現最差成份股

地產股及內房股亦逆市向上，中國海外（0688）升0.7%，收市報29元，長實集團（1113）升0.6%，收市報62.9元，太古（0019）升0.2%，收市報97.25元。

至於在中午公布今年首季業績的香港交易所（0388），在公布業績後股價一度衝高，最終仍要錄得1.6%跌幅，收市報261元。

此外較受到中美貿易爭議波及的創科實業（0669）及萬洲國際（0288），今日低收，前者跌4.5%，成今日表現最差的藍籌股，收市報53.4元；後者跌3%，收市報8.1元。