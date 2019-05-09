中國4月份出口下滑被指意外　或對經濟企穩構成拖累

根據中國海關總署最新公佈的統計數據顯示，今年4月份中國出口額出現了同比下滑，對此有分析認為，這或許將對中國經濟企穩構成壓力。

據美國《華爾街日報》5月8日報導，在中美貿易緊張關係再度升溫之際，中國4月份出口額“意外地”出現下降，這可能加大中國政府對經濟進行穩增長的難度。

報導稱，根據中國海關總署當天公佈的統計數據顯示，4月份中國出口額同比下降2.7%，而進口額同比增長4%，而3月份中國出口額同比增長14.2%，進口額同比下降7.6% 。此外，中國對美國4月份的進口額與出口額均出現了同比下降，幅度分別為25.7%和13.1%，對此有經濟學家認為，這與大多數主要市場的需求以及中國出口商完成出口訂單的勢頭均出現減弱有關。

報導指出，由於去年大部分時間內中國經濟都表現欠佳，因此中國政府目前正加大進行穩增長的力度，因此這些經濟學家認為，作為推動中國經濟增長引擎的出口業務，似乎成為了拖累經濟增長的又一因素。

本已進入最後階段中美貿易談判在本週突髮變數（視覺中國）

英國渣打銀行的經濟學家丁爽認為，即使美國總統特朗普（Donald Trump）沒有在關稅問題上做出威脅，外部需求疲軟也會近期對中國經濟增長構成壓力，這種壓力將體現在今年二季度經濟增長率之中，並且今年餘下時間內中國出口額將保持低個位數的增長。

中國交通銀行經濟學家劉健認為，去年由於美中兩國互加了懲罰性關稅，因此導致一些中國出口商提前將一些輸美商品發貨，此舉雖然在當時提振了出口業務，但同時也提高了今年4月份的同比基數，並且在最近召開的廣交會上來自美國的訂單數目同比下降了30%，這表示未來的需求將繼續走軟。

市場研究機構凱投宏觀的經濟學家伊凡普理查德（Julian Evans-Pritchard）認為，中國進口表現要好於預期，這意味著中國政府的經濟刺激政策可能在4月中提振了國內需求，因此受該政策推動，未來幾個月內需求方面將繼續保持良好。

報導稱，中美貿易爭端去年曾使投資者面臨不確定性，也令增長放緩的中國經濟遭到了打擊，其中經濟放緩一定程度上是因為中國政府在致力於削減債務規模，而目前中國政府加快了債券發行以推動公共項目投資並且減輕了家庭和企業的稅務負擔，此外，中國央行還向銀行系統釋放了更多資金。