內地再有私募基金陷危機　永柏資本搬總部後無法聯絡

內地再有私募基金公司爆煲，繼金誠集團大股東被捕之後，上海著名私募基金永柏資本控股集團，正深陷兌付危機。

產品到期未能償付 投資者已經報警

《證券時報》報道，幾十名投資者購買了永柏資本的私募基金產品，但到期未能償付，已經將情況提交給上海市經偵總隊。

永柏資本今年3月底，在舊總部貼出告示，稱「接到監管部門通知，暫時不能營業，待資產處置小組、集團與監管部門協調好後，盡快於本周恢復營業。」

新總部無開門 保安：近期未見營業

永柏資本官網表示，總部的租約已經到期，並已經搬遷到另一地點，亦有電話及傳真號碼。不過《證券時報》記者日前到訪新總部，發現已經人去樓空，亦未能聯絡永柏資本的負責人。

記者發現新電話號碼沒有登記，新總部辦公室沒有開門，大廈保安表示一個多月以來未見過公司營業。

內地媒體早前報道，永柏資本旗下產品陸續無法贖回，涉及地產私募基金、票據、美元債券等，但永柏資本否認違約。

有永柏資本前員工表示，公司旗下第三方財富平台「紅歆財富」出現「短錢長投」的風險。即是以推出較短年年期理財產品，集資投資於較長年期項目。這些項目投資回報期較長，回款也慢，亦有潛在的流動性風險。