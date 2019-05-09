【中午收市】恒指又插565點　萬洲大弱勢重挫7.3%

撰文：鄭寶生
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新增貸款、社會融資均遜預期，港股早段繼續受壓。恒指中午收報28437點，下跌565點；國指收報10883點，下跌214點。成交額628億元。
中美均有豬肉生意的萬洲（0288）收報7.51元，下跌7.3%，是最弱勢藍籌。
富智康大跌7.5% 瑞聲下滑5%
貿易戰敏感的手機及通訊設備股下挫，富智康（2038）收報1.11元，下跌7.5%；京信通信（2342）收報1.61元，下跌6.4%；瑞聲（2018）收報46.15元，下跌5%；舜宇（2382）收報86.55元，下跌4.5%；鴻騰（6088）收報3.72元，下跌3.1%。
航空股弱勢未改，東航（0670）收報4.79元，下跌5.9%；國航（0753）收報7.97元，下跌近4%；南航（1055）收報5.82元，下跌3.6%。
富智康股價4月中因郭台銘參選總統而勁升，最近因中美貿易摩擦加劇而轉弱，今早重挫7.5%。（路透社）
中國移動逆市漲0.8% 吉利跌5.4%
其他股份方面，中國移動（0941）收報73.2元，上升0.8%；中國人壽（2628）收報19.32元，下跌3.9%；銀娛（0027）收報53.55元，下跌3.9%；中國生物製藥（1177）收報7.08元，下跌4.3%；吉利（0175）收報13.58元，下跌5.4%。
中國A股繼續下挫，上證半日收報2854點，下跌39點；深證收報8881點，下跌121點。
日股半日收報21334點，下跌268點。