【收市總結】恒指再重挫692點　港交所四連跌插近5%

中國信貸數據疲弱，再加上中美貿易摩擦升級，港股全日向下。恒指收報28311點，下跌692點；國指收報10845點，下跌252點。成交1,218億元。
萬洲再挫5.8% 收報7.63元
中美都有豬肉業務的萬洲（0288）午後跌幅略為收窄，收報7.63元，下跌5.8%。
港交所（0388）四連跌，收報248元，下跌近5%。
京信通信勁跌8.7% 富智康插8.3%
貿易戰敏感的通訊與手機設備股再次下挫，京信通信（2342）收報1.57元，下跌8.7%；富智康（2038）收報1.1元，下跌8.3%；中國鐵塔（0788）收報1.95元，下跌5.8%；瑞聲（2018）收報45.9元，下跌5.6%；舜宇（2382）收報86.1元，下跌5%；鴻騰（6088）收報3.66元，下跌4.7%；比亞迪電子（0285）收報12.76元，下跌3.6%。
吉利全日重挫近6%，收報13.5元，該股在4月中曾高見19.14元。（路透社）
吉利下挫近6% 東航急跌6.3%
汽車股普遍跑輸大市，吉利（0175）收報13.5元，下跌近6%；北京汽車（1958）收報4.96元，下跌近5%；廣汽（2238）收報7.75元，下跌4.2%；華晨（1114）收報7.69元，下跌3%；長汽（2333）收報5.8元，下跌2.8%。
中資航空股繼續下滑，東航（0670）收報4.77元，下跌6.3%；南航（1055）收報5.74元，下跌近5%；國航（0753）收報7.92元，下跌4.6%。
被沽空機構狙擊的MEGAEXPO（1360）午後停牌，停牌前報2.95元，大跌29.8%。
中銀香港下滑4.4% 中國生物製藥跌5%
其他股份方面，恒安（1044）收報68.2元，上升0.4%；中國人壽（2628）收報19.32元，下跌3.9%；銀娛（0027）收報53.45元，下跌4.1%；石藥（1093）收報13.52元，下跌4.2%；中銀香港（2388）收報32.7元，下跌4.4%；中國生物製藥（1177）收報7.03元，下跌5%。
中國A股午後未見反彈，上證收報2850點，下跌42點；深證收報8877點，下跌125點。
日股收報21402點，下跌200點。