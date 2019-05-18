年輕人依靠繼承遺產來買樓　英國調查：小心長輩長命百歲

現今世道，一個薪金平凡的年輕人如何買樓？一是靠父幹，一是靠橫財，再來的話可能是靠祖父輩的遺產。有調查指每7個年輕人就有1人，希望靠繼承回來的金錢買樓，但專家警告要小心風險。

平均55至64歲才繼承遺產 財產亦不多

《BBC》引述英國財富管理公司Charles Stanley的調查，得出上述年輕人的願望。這些年輕人希望可以從繼承遺產得到接近13萬英鎊（約132萬港元）。

但事實呢？報告指出平均繼承遺產的年齡是55至64歲，而繼承遺產的中位數只有1.1萬英鎊（約11.2萬港元），連首期都不夠。

落差這麼大，其中一大原因是人類平均壽命延長：「人們存活的時間比以往任何時候都長，所以依靠繼承財富來買樓是一種冒險的策略，因為你可能得到更少，而且會很晚才得到。」

Charles Stanley報告指出，大多數人都要靠自己儲蓄和投資來儲錢「上車」，提前開始計劃十分重要。

22%「千禧世代」想分到遺產 但僅7%會得到

報告指只有7%「千禧世代」會得到遺產，但有多達22%「千禧世代」，認為他們會分到遺產。

此外，由於不清楚服務細則和收費，英國有3,000萬人並未立下遺囑，沒有規劃身後財產分配。