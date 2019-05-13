貝萊德最新美股持倉曝光　前十大持倉股　僅增持呢2隻

美國的投資管理公司貝萊德最新持倉報告顯示，其前5大重倉為微軟、蘋果、亞馬遜、強生、Facebook。其中，僅強生被小幅增持，其餘均遭遇了一定減持。

《證券時報》報道，管理約6萬億元（美元‧下同）資產的貝萊德，向美國證監會（SEC）提交首季度美股持倉報告。報告顯示，與去年底相比，貝萊德減持810萬股微軟，減持之後按市值論，微軟依然是其第一大持倉。

截至今年3月底，貝萊德前5大重倉中為微軟、蘋果、亞馬遜、強生及Facebook，其中只有強生獲增持。上周美股遭受重創，美國市場資金紛紛避險。市場人士認為，美股目前面臨較大的不確定性，普通投資者可以選擇暫時觀望。



至於持倉中的第6至10名，分別為埃克森美孚、谷歌母公司Aphabet、巴菲特的巴郡、醫藥公司輝瑞均遭遇減持，只有摩根大通被增持。

阿里巴巴波音亦獲增持

期內，貝萊德還增持了阿里巴巴；因涉及墜機事件的波音被貝萊德，亦獲增持。



貝萊德減倉美股科技股的理由並不明確。貝萊德在2018年11月的股票策略分析報告中指出，儘管當時，經歷了10月的拋售之後，2018年前10個月，美國科技股依然錄得了12%的升幅，可是中國科技股（MSCI中國科技股）則跌了26%，在策略報告中，貝萊德表示看好中美科技股。該報告建議投資者去深入中國科技股掘金，不要只看BAT。

貝萊德第一大持倉股仍為微軟。（視覺中國）

貝萊德當時預期，中國技股估值會在去年底見底後，並在2019年會出現反彈。在美股中，其建議關注Saas，通過雲來分發軟體服務的相關行業。報告認為，雲服務是企業降低成本的關鍵技術，應當引起關注。市場人士認為，從策略報告來看，貝萊德並未表示出對美股科技股這一主題整體性的悲觀，也有市場人士認為科技股估值過高，或是其遭遇貝萊德減持的原因。



2019年3月底貝萊德美股持倉為2.24萬億元，2018年12月31日為1.98萬億元，3月底較2018年年底持倉市值增長13.1%，與同期標普500的淨值增長持平，業內人士表示，這表明貝萊德美股持倉市值增長或主要由淨值增長拉動，而非加倉實現。



值得注意的是，貝萊德由於其管理的基金中含被動產品，因此其美股持倉未必反映其主動管理的擇股傾向。截至目前，貝萊德旗下指數公司安碩etf管理規模約2萬億元。



上周標普創2019年迄今最大單周跌幅，累計下跌2.17%，道指累計下跌2.12%，納斯達克累計下跌3.03%。來自wind的資料顯示，美股過去一周時間蒸發約9600億元。