美股暴跌617點 　收報25324點

中美貿易戰持續，美股大瀉。標普500指數收跌69.53點，跌幅2.41%，報2811.87點。道指收跌617.38點，跌幅2.38%，報25324.99點。納指收跌269.92點，跌幅3.41%，報7647.02點。

TD Ameritrade公司首席市場策略師表示：「美股還會持續動盪。人們不知如何應對。但事實上，美股重挫並不是純粹由恐慌情緒造成的，更大的原因在於股市的價值重估。過去幾周以來的國債收益率已經大漲，但如果市場上真出現了恐慌情緒的話，國債收益率應該漲得更高才對。」

更為重要的是，國際關係緊張化，使投資者擔心企業成本增加、利潤率下降、並使資本開支計畫受到阻礙。面向國際關係風險敞口最大的晶片製造、工業及原材料等板塊備受壓力。蘋果（AAPL）、波音（BA）、美光科技（MU）、英特爾(（INTC）、高通（QCOM）等普遍下挫。

中國政府宣布，自2019年6月1日0時起，對原產於美國的部分進口商品提高加徵關稅稅率。早前，美國政府宣佈，自2019年5月10日起，對從中國進口的2,000億美元清單商品加徵的關稅稅率由10%提高到25%。