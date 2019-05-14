離岸人民幣暴跌600點失6.9關口　A股走勢何去何從？

人民幣匯率昨日貶值情況有些出乎意料，離岸價上午還在6.8，下午就跌破6.9，暴跌600點，如何影響A股呢？

人民幣匯率貶值度有些出乎意料，離岸人民幣價，昨日上午還在6.8，下午就跌破6.9，暴跌600點。截至今早9時38分，離岸人民幣兌美元為6.8943，回升178點子。不過整貉而言，人民幣仍處於弱勢，將如何影響A股呢？

離岸人民幣兌美元匯率，昨日早盤在以6.8497開盤後，離岸人民幣匯率先後跌穿6.85、6.86、6.87、6.88和6.89關口。於下午3時左右跌破6.90關口，創下去年12月以來新低，日內跌超600個點子。惟今早在岸價已回升，最新報6.867，升114點子。

離岸價已蒸發今年全年升幅

換句話說，離岸人民幣對美元匯率已經抹去了今年以來的全部漲幅。今年3月21日，離岸人民幣對美元匯率盤中最高升至6.6715，較去年12月31日6.8701的收盤價升值了2.89%。

那麼，如何影響A股呢？

國金證券分析，中國匯市與股市的正回饋效應有所加強。首先，匯市和股市正相關的邏輯基礎在於它們都反映了經濟基本面的預期，因此從不同歷史匯率與股市的走勢來看，在貨幣政策中性的條件下，匯市與股市都表現出較強正相關性。其次， 兩類資產從資本流動以及市場情緒和預期的角度能夠產生相互正向影響，例如人民幣匯率升值導致市場對人民幣資產的配置需求上升，內外資加速流入A 股形成正回饋效應。

因此，若匯率波動形成一定趨勢，將通過影響市場情緒、資本流動等方面綜合影響內地股市。