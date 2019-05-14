【收市總結】恒指插428點跑輸亞太股市　騰訊跌近3%

中美貿易戰升級，亞太股市今早大跌後收窄，不過港股全日跌幅仍然超過1%，跑輸中國、韓國、台灣及日本股市。恒指收報28122點，下跌428點；國指收報10764點，下跌167點。成交額1,245億元。
萬洲下挫4% 創科亦跌3.6%
中美貿易戰影響幾隻兩地都有業務的藍籌股，萬洲（0288）收報7.39元，下跌4%；創科（0669）收報50.4元，下跌3.6%；申洲（2313）收報98.75元，下跌3.9%。
國航急降7.1% 永利大跌7.6%
人民幣貶值，中資航空股重挫。國航（0753）收報7.73元，下跌7.1%；南航（1055）收報5.59元，下跌6.1%；東航（0670）收報4.7元，下跌5.8%。
濠賭股重創，永利（1128）收報18.18元，下跌7.6%；銀娛（0027）收報51.5元，下跌5.2%；金沙（1928）收報39.4元，下跌4.9%；新濠國際（0200）收報16.6元，下跌4.5%；美高梅（2282）收報13.68元，下跌4.3%；澳博（0880）收報9.15元，下跌3.7%。
美國計劃加徵25%關稅的中國產品包括手機和電腦，聯想集團重挫4.7%。（路透社）
丘鈦下挫7% 富智康亦插水6.3%
手機、電腦及通訊設備股下滑，丘鈦（1478）收報7.13元，下跌7%；富智康（2038）收報1.04元，下跌6.3%；比亞迪電子（0285）收報12.52元，下跌6%；雷蛇（1337）收報1.73元，下跌近6%；小米（1810）收報10.12元，下跌4.9%；聯想集團（0992）收報6.25元，下跌4.7%。
Uniqlo、GU的電子商務網站遭黑客攻擊，母企迅銷（6288）收報44.1元，下跌2.4%。
領展上揚3.8% 長建亦升2.1%
其他股份方面，領展（0823）收報96.8元，上升3.8%；長建（1038）收報64元，上升2.1%；煤氣（0003）收報19.04元，上升1.7%；碧桂園（2007）收報11.64元，下跌2.3%；九倉置業（1997）收報56.85元，下跌2.4%；騰訊（0700）收報370.6元，下跌近3%；恒安（1044）收報63.65元，下跌3.7%。
中國A股下跌不足1%，但滬深港通北向淨流出罕見突破100億元人民幣。上證收報2883點，下跌20點；深證收報9038點，下跌65點。
日股收報21067點，下跌124點。