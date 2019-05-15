【開市快報】恒指高開49點　長和無懼GMT狙擊　股價微升不足1%

中美貿易談判再現曙光，美國財政部指財長努欽（Steven Mnuchin）計劃短期內赴華磋商。美股昨晚（14日）反彈，道指收市升207點（0.82%），報25532點。港股今早靠穩，恒指開市報28171點，升49點（0.18%）；國企指數報10768點，升4點（0.04%）。

藍籌股開市個別發展，騰訊（0700）升0.86%，報373.8元；中國平安（2318）升1.54%，報89元；港交所（0388）升0.32%，報248元；友邦保險（1299）升1.98%，報77.2元；滙豐控股（0005）暫無升跌，報66.3元；石藥集團（1093）跌0.73%，報13.62元；中電控股（0002）跌0.73%，報87.9元。

李嘉誠旗下長和（0001）遭沽空機構GMT Research發表報告，質疑集團隱藏577億元債務，以獲取廉價貸款及高信貸評級。長和系股份個別發展，長和高開0.25%，報79元；長實集團（1113）跌0.9%，報60.65元；電能實業（0006）跌0.8%，報56元。

太古地產（1972）昨舉行股東大會，主席施銘倫表示會於對投資者有利的情況下，考慮回購股份。太地今早高開0.32%，報31.4元。