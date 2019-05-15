【中午收市】恒指反彈204點力度遜A股　騰訊漲1.2%

港股今早隨美股反彈，但幅度不及A股。恒指中午收報28326點，上升204點；國指收報10835點，上升71點。成交額505億元。
昨日受壓的股份今日普遍反彈，中美都有豬肉生意的萬洲（0288）收報7.77元，上升5.1%；創科（0669）收報51.75元，上升2.7%。
中通服上揚5.1% 小米反彈近3%
手機、通訊設備股亦回升，中國通信服務（0552）收報6.36元，上升5.1%；高偉（1415）收報1.68元，上升4.3%；比亞迪電子（0285）收報13.06元，上升4.3%；丘鈦（1478）收報7.42元，上升4.1%；聯想集團（0992）收報6.46元，上升3.4%；京信通信（2342）收報1.68元，上升3.1%；中國鐵塔（0788）收報2.06元，上升3%；小米（1810）收報10.42元，上升近3%；富智康（2038）收報1.07元，上升2.9%。
鴻海旗下的富智康今早反彈2.9%，不過該股在4月中急升之後逐步回落，已從最高2.23元水平下跌至1.07元。（路透社）
味千中國突破4元 嘉藝瀉79.8%
近期急升的味千中國（0538）破頂，收報4.02元，上升12.3%。
婚妙股嘉藝控股（1025）收報1.03元，暴瀉79.8%。
裕元（0551）股價急跌，收報21.9元，下跌12.4%。
和電香港（0215）再下挫，收報1.93元，下跌8.5%。
友邦上漲2.7% 領展回吐1.2%
其他股份方面，中國生物製藥（1177）收報7.79元，上升4.8%；友邦（1299）收報77.75元，上升2.7%；中海油（0883）收報13.42元，上升1.8%；吉利（0175）收報13.78元，上升1.3%；騰訊（0700）收報375.2元，上升1.2%；領展（0823）收報95.65元，下跌1.2%；旺旺（0151）收報5.97元，下跌1.3%。
中國A股今早反彈超過1%，上證半日收報2915點，上升31點；深證收報9169點，上升130點。
日股半日收報21051點，下跌15點。