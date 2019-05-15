人民幣如何達到國際化？　人行前行長提五大方案

中國人民銀行原行長戴相龍表示，“一帶一路”將成為人民幣國際化的一個突破口。要不斷發揮人民幣在“一帶一路”建設中的各種國際貨幣職能，實現到2035年，把人民幣發展為僅次於美元的第二大國際貨幣。

中國人民銀行原行長戴相龍表示，“一帶一路”將成為人民幣國際化的一個突破口。要不斷發揮人民幣在“一帶一路”建設中的各種國際貨幣職能，實現到2035年，把人民幣發展為僅次於美元的第二大國際貨幣。

據《中國證券網》報道，戴相龍昨日出席中國金融四十人論壇（CF40）“構建‘一帶一路’投融資新體系”討論會時說，目前市場對人民幣國際化目標的預測主要有三種，一是成為“一帶一路”區域貨幣；二是成為僅次於美元的第二大國際貨幣；三是成為美元、歐元之後的第三大貨幣。



戴相龍說，他認為實現第一個目標是不可能的，第三個目標過於保守，第二個目標是積極穩妥的。他建議從市場和央行兩個方面推進人民幣國際化工作，並提出五點具體方案。

可先提升人幣大宗商品定價功能

一是發揮人民幣在“一帶一路”貿易中的定價和結算貨幣作用。戴相龍表示，用何種貨幣定價，取決於供銷雙方和貨幣影響力；而用人民幣定價，則是用人民幣結算的基礎。他認為，首先可提高人民幣在“一帶一路”大宗商品的定價功能。2016年，中國採購全球石油的15%，鐵礦石的50%，主要出口國大豆的70%，是全球第一大黃金消費國。

由此看，已經有條件逐步發揮人民幣在石油、鐵礦石、大豆、黃金等大宗商品中的定價作用，從而為用人民幣結算創造條件。



二是依法增加人民幣的自由兌換程度，發揮人民幣交易貨幣功能。他認為，在推動人民幣可兌換的過程中，一方面要修改法規，另一方面還要對法規的執行過程進行監督，包括對外匯管理部門工作人員和有關的銀行工作者的執行工作進行監督。此外，還要加強與有關國家中央銀行的溝通協作，不斷擴大人民幣和有關國家的貨幣自由兌換，增加貨幣交易量。

戴相龍在2018年鼇亞洲論壇年會上講話。（新華社）

建議制定專門一帶一路貸款

三是構建“一帶一路”投融資新體系，增強人民幣投資功能，包括制定專門的“一帶一路”貸款規則，擴大“一帶一路”人民幣貸款，並設法降低人民幣貸款利率。戴相龍表示，貸款規則要明確貸款用途、期限、利率、風險防範等內容。比如，對國家開發銀行、進出口銀行發放“一帶一路”專項貸款和“絲路基金”的投資，應通過專項辦法進行規範。對商業銀行在“一帶一路”發放的貸款，應從單項管理，逐步做到規範管理，“五年以後再制定我國的《商業銀行“一帶一路”貸款指引》。



此外，人民幣貸款利率遠高於美元、歐元、日元，是約束人民幣境外貸款的最大障礙。戴相龍認為，可以通過以下手段降低人民幣境外貸款利率：央行降低金融機構的存貸款基準利率；提高央行支付給商業銀行的存款準備金利率，確保商業銀行存款保本；推進主辦銀行制度，減少企業儲備性存款，降低企業利息支出；人行和政策性銀行以國家信用發行“一帶一路”建設貸，轉借主要商業銀行使用，以及推進大型商業銀行綜合經營，降低綜合成本等。

增強人幣儲備功能

四是擴大人行和“一帶一路”國家央行的合作，增強人民幣儲備功能。



五是擴大“一帶一路”人民幣離岸業務。“‘一帶一路’的人民幣離岸業務，應由東向西逐步梯次推進。”戴相龍表示，在重點發展香港、新加坡、倫敦人民幣離岸業務中心的同時，應在南亞、中亞、中東選擇在各區域有影響的城市，設立中資或中外合資金融企業和各種基金，推動建立人民幣離岸業務網路。