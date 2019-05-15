【收市總結】恒指僅升146點　友邦升2.2%撑住

港股午後升幅一度擴大，但無以為繼，下午2時半後升幅逐步收窄。恒指收報28268點，上升146點；國指收報10804點，上升40點。成交額961億元。
萬洲反彈5.1% 味千中國勁升14.5%
昨日急跌的萬洲（0288）股價今日大反彈，收報7.77元，上升5.1%。
近期大升的味千中國（0538）未止步，收報4.1元，上升14.5%。
公布業績後瑞信唱好的神州租車（0699）收報6.94元，上升12.8%。
今早創新高的婚紗股嘉藝控股（1025）今早突然暴瀉，收報1.26元，下跌75.3%。
業績倒退的裕元（0551）收報21.6元，下跌13.6%。
丘鈦急彈7.2% 比亞迪電子漲4.5%
手機及通訊設備股反彈，丘鈦（1478）收報7.64元，上升7.2%；比亞迪電子（0285）收報13.08元，上升4.5%；京信通信（2342）收報1.7元，上升4.3%；中國通信服務（0552）收報6.31元，上升4.3%；高偉電子（1415）收報1.67元，上升3.7%；小米（1810）收報10.48元，上升3.6%；中興（0763）收報22.8元，上升2.9%；中國鐵塔（0788）收報2.05元，上升2.5%。
騰訊上升0.9% 長實集團挫1.1%
其他股份方面，中國生物製藥（1177）收報7.68元，上升3.4%；友邦（1299）收報77.4元，上升2.2%；中海油（0883）收報13.36元，上升1.4%；中國平安（2318）收報88/85元，上升1.4%；騰訊（0700）收報374元，上升0.9%；長實集團（1113）收報60.55元，下跌1.1%；領展（0823）收報95.45元，下跌1.4%。
中國A股午後升幅擴大，上證收報2938點，上升55點；深證收報9259點，上升220點。
日股收報21188點，上升121點。