【中午收市】恒指上升68點　續炒醫藥股　中國生物製藥爆上6.3%

港股今早兩跌後升，恒指中午收報28336點，上升68點；深證收報10850點，上升45點。成交額499億元。
信達生物彈升4.5% 石藥亦漲2.4%
醫藥相關股有追捧，中國生物製藥（1177）收報8.16元，上升6.3%；信達生物（1801）收報26.6元，上升4.5%；東陽光藥（1558）收報38.5元，上升3.4%；藥明生物（2269）收報78.4元，上升2.5%；石藥（1093）收報14.26元，上升2.4%；金斯瑞（1548）收報19.08元，上升1.7%；康哲藥業（0867）收報6.78元，上升1.3%。
紅星美凱龍勁升11.1% 中國稀土猛漲12.9%
阿里巴巴入股的紅星美凱龍（1528）收報8元，上升11.1%。另一隻阿里巴巴有入股的高鑫零售（6808）收報7.2元，上升10.8%。
貿易戰之下，雲南政府禁止緬甸稀土進口，中國稀土（0769）收報0.35元，上升12.9%。
業績疲弱的新秀麗（1910）收報17.92元，下跌6.9%。
蒙牛上揚4.1% 舜宇逆市下挫4.5%
其他股份方面，蒙牛（2319）收報30.5元，上升4.1%；中國海外（0688）收報29.25元，上升近3%；恒隆地產（0101）收報17.66元，上升2.6%；旺旺（0151）收報6.17元，上升2.5%；長實集團（1113）收報61.8元，上升2.1%；港鐵（0066）收報47.35元，上升2%；工行（1398）收報5.56元，上升1.5%；聯通（0762）收報8.44元，下跌近1%；吉利（0175）收報13.6元，下跌1.2%；瑞聲（2018）收報45.1元，下跌近2%；舜宇（2382）收報85.55元，下跌4.5%。
中國A股企穩，上證半日收報2947點，上升8點；深證收報9277點，上升18點。
日股半日收報21055點，下跌132點。