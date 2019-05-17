【中午收市】恒指下跌218點險守28000關　舜宇插9.2%

撰文：鄭寶生
最後更新日期：
港股未跟美股向上，而是美到內地股市拖累而下跌，恒指更曾跌穿28000點關口。恒指中午收報28056點，下跌218點；國指收報10747點，下跌63點。成交額528億元。
丘鈦大跌9.4% 比亞迪電子重挫9.3%
美國禁止華為採購美國零件，手機及通訊設備股重挫。丘鈦（1478）收報6.72元，下跌9.4%；比亞迪電子（0285）收報11.72元，下跌9.3%；舜宇（2382）收報77.2元，下跌9.2%；中興（0763）收報20元，下跌6.5%；通達集團（0698）收報0.66元，下跌4.3%；富智康（2038）收報0.97元，下跌近4%；瑞聲（2018）收報43元，下跌3.7%。
雨潤下跌5.4% 美團點評逆市漲6.3%
中國農村農業部官員稱，研發非洲豬瘟疫苗很困難，豬肉股下插。雨潤（1068）收報1.22元，下跌5.4%；萬洲（0288）收報7.54元，下跌3.3%；中糧肉食（1610）收報3.13元，下跌3.1%。
近期強勢的美團點評（3690）繼續上漲，收報63.75元，上升6.3%。
中國移動升1.5% 恒安下滑2.6%
其他股份方面，中國移動（0941）收報72.3元，上升1.5%；中國人壽（2628）收報18.68元，下跌2.2%；中國生物製藥（1177）收報7.96元，下跌2.1%；蒙牛（2319）收報30.25元，下跌2.3%；旺旺（0151）收報5.99元，下跌2.3%；銀娛（0027）收報49.8元，下跌2.4%；新世界發展（0017）收報12.3元，下跌2.5%；恒安（1044）收報63.25元，下跌2.6%。
中國A股早段下挫，上證半日收報2912點，下跌43點；深證收報9129點，下跌164點。
日股跟隨美股向上，半日詉報21391點，上升328點。