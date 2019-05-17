Apple連續4年蟬聯全球最賺錢公司　中國四大行躋身前十

彭博發佈的最新榜單顯示，蘋果公司（Apple）以572億美元的淨利潤，蟬聯發佈全球最賺錢公司冠軍，緊隨其後的是中國工商銀行（1398）和建設銀行（0939），分別為450億美元和380億美元。此外，中國農業銀行（1288）和中國銀行（3988）也躋身前十名。

在《彭博》今年的全球賺錢榜單中，車企和藥企均未能登入TOP15的榜單當中，這在過去8年中還是第一次。而巴菲特（Warren Buffett）的巴郡（Berkshire）則在今年的榜單上名列第11位。

去年11月1日，蘋果公佈財報資料顯示，公司2018財年營業收入為2,655.95億美元，歸屬於普通股東淨利潤為595.31億美元。由於統計區間不同，相比此次《彭博》統計的572億美元來看，近期蘋果淨利潤略有下滑趨勢。

而根據5月1日蘋果公佈的新季報（2019財年第二季度財報）來看，業績收入繼續下滑。報告顯示，第二財季營收為580.15億美元，較上年同期的611.37億美元下滑5%；其中大中華區營收為102.18億美元，較去年同期的130.24億美元按年下滑21.5%。

iPhone次季最後幾周表現 好過首季整季

在財報發佈後，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）和財務總監Luca Maestri出席了電話會議，回答分析師的提問。庫克表示，iPhone在這個季度最後幾周的按年表現，好過第一財季整個季度。

而針對中國市場而言，庫克稱蘋果調整定價以應對匯率的走弱，政府也推出了刺激計劃將增值稅從16%降低至13%，這降低了產品售價，另外以舊換新和分期付款專案也在中國大受歡迎。

庫克在產品發佈活動結束時發表講話。（視覺中國）

Apple可穿戴裝備銷售增長不俗

Luca Maestri表示，蘋果預計第三財季業績強勁，一定程度上是因為非iPhone產品營收的強勁增長。蘋果可穿戴產品包括Apple Watch、AirPods等。蘋果可穿戴、家居以及配件業務第二財季淨銷售額為51.29億美元，較上年同期的39.44億美元增長30%。

在此次《彭博》列出的榜單中，金融業特別是銀行業，擠走車企、藥企等吸金大戶，在前十名中奪得六個席位。而在這其中，中國銀行業成績更是亮麗。

排行榜顯示，工商銀行錄得450億美元，位居亞軍；建設銀行380億美元排在第三位。此外，農業銀行和中國銀行也躋身前十名，農業銀行310億美元排在第七位，中國銀行270億元位列第十名。

雖然統計口徑不同，但以中國四大行去年年報資料來看，2018年共實現利潤9,352億元人民幣，接近萬億水準。

四大行盈利能力高 工行續居首位

而從今年第一季來看，四大行的盈利能力也毫不遜色。首季工商銀行實現淨利潤820億元人民幣，仍然居於首位，建設銀行、農業銀行、中國銀行第一季歸母淨利潤分別為769億元人民幣、613億元人民幣和510億元人民幣，按年增長均超過4%。

除四大行外，另外登榜的兩家金融機構分別為摩根大通（JPMorgan）和美國銀行（Bank of China），分別為330億美元和290億美元，排在第六位和第八位。