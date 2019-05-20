中金：減稅降費較進一步寬鬆貨幣　更能應對貿易戰

中金公司（3908）發表中國宏觀專題報告，指出應對貿易戰，中國在大規模的貨幣寬鬆、人民幣名義匯率貶值、減稅降費，以及大力加碼基建投資等政策之中選擇的話，減稅降費可以更有效「穩增長」、「穩就業」、「穩槓桿」及「穩匯率」。

可提高企業競爭力 變相對沖美加關稅影響

該中國最大型投資銀行分析，減稅降費可以提高企業整體競爭力，相當於對沖美國上調關稅帶來的人民幣匯率貶值壓力，但基建加碼卻會帶來相反效果。而減稅降費亦有利於改善國有與民營企業之間的資源分配。

而進一步減稅降費可以結合再降增值稅稅率、社保費率及公積金費率幾個政策。

增值稅率再降3個百份點 有望對沖衝擊

今年內地增值稅率第一階已經從16%降至13%，中金認為如果進一步下調3個百份點，有望對沖悲觀情形下美國對中國出口全面加徵25%的衝擊。

而下調企業住房公積金繳費率，可以透過減少「被動儲蓄」和地加居民可支配收入來支持內需增長。中金計算，公積金每下調1個百份點，可以釋放近2,000億元人民幣的「強制儲蓄」，用於增加企業盈餘和上繳利潤，以及減少政府開支，或增加居民可支配收入。

中金指出，中國公共部門透過多年的投資儲蓄，累積了大量的淨資產，所以減稅降費不一定導致政府支持能力下降或債務上升。