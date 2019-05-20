【中午收市】恒指下跌119點　騰訊無播《權力遊戲》大結局挫2.5%

港股早段受壓，恒指跌幅雖然不大，但以股份來看跌幅頗為全面。恒指中午收報27827點，下跌119點；國指收報10637點，下跌51點。成交額583億元。
丘鈦急插7.8% 雷蛇亦下跌6.5%
Google暫停在華為手機上提供服務，手機設備股繼續下跌。丘鈦（1478）收報5.76元，下跌7.8%；雷蛇（1337）收報1.57元，下跌6.5%；富智康（2038）收報0.9元，下跌6.3%；中國鐵塔（0788）收報1.78元，下跌5.3%；鴻騰（6088）收報3.22元，下跌5.3%；比亞迪電子（0285）收報10.82元，下跌5.1%；通達集團（0698）收報0.62元，下跌4.6%；舜宇（2382）收報72.95元，下跌4.3%；聯想集團（0992）收報6.05元，下跌近4%。
中芯國際（0981）收報8.55元，上升6.5%。
領展逆市漲2.7% 百信大瀉53.3%
騰訊（0700）無法如期播出《權力遊戲》大結局，收報347元，下跌2.5%。
領展（0823）則逆市創新高，今早高見97.45元，收報97.4元，上升2.7%。
百信國際（0574）大瀉，收報0.175元，下跌53.3%。
油價上升，石油股逆市向上，中石化（0386）收報5.77元，上升1.9%；中海油（0883）收報13.62元，上升1.8%；中石油（0857）收報4.63元，上升1.5%。
資金避險流入公用股，中電今早愈升愈有，中午收報89.75元，逆市上升2.7%。（資料圖片）
資金避險中電漲2.7% 萬洲下挫3.7%
其他股份方面，中電（0002）收報89.75元，上升2.7%；創科（0669）收報51元，上升1.7%；港鐵（0066）收報48.7元，上升1.5%；金沙（1928）收報37.9元，下跌2.4%；騰訊（0700）收報347元，下跌2.5%；碧桂園（2007）收報11元，下跌2.8%；銀娛（0027）收報48.3元，下跌3.1%；吉利（0175）收報12.58元，下跌3.7%；萬洲（0288）收報7.25元，下跌3.7%。
中國A股下滑，上證半日收報2865點，下跌17點；深證收報8910點，下跌90點。
日圓下滑，日股半日收報21307點，上升57點。