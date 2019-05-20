【收市總結】恒指下跌158點　手機設備股挫　丘鈦大跌8.3%

中港股市全日下跌，大市跌幅雖然不大，但以股份計則頗為全面。恒指收報27787點，下跌158點；國指收報10633點，下跌55點。成交額1,056億元。
雷蛇重創8.3% 舜宇亦跌近5%
Google停止向華為手機提供服務，手機及通訊設備股下滑。丘鈦（1478）收報5.73元，下跌8.3%；雷蛇（1337）收報1.54元，下跌8.3%；比亞迪電子（0285）收報10.56元，下跌7.4%；中國鐵塔（0788）收報1.76元，下跌6.4%；富智康（2038）收報0.91元，下跌5.2%；聯想集團（0992）收報5.97元，下跌5.2%；舜宇（2382）收報72.4元，下跌近5%；通達集團（0698）收報0.62元，下跌4.6%。
中芯逆市漲近8% 騰訊下跌3.9%
中資航空股繼續跑輸。東航（0670）收報4.37元，下跌5.4%；南航（1055）收報5.17元，下跌4.3%；國航（0753）收報0.189元，下跌1%。中午公布4月業務數據的國泰（0293）收報12.04元，下跌1.6%。
中芯國際（0981）收報8.67元，上升近8%。
騰訊（0700）無法如期播出《權力遊戲》大結局，收報342元，下跌3.9%。
領展（0823）則逆市創新高，今日高見97.6元，收報97.5元，上升2.8%。
百信國際（0574）大瀉，收報0.17元，下跌54.7%。
騰訊沒有如期上載《權力遊戲》大結局，引起內地網民不滿，股價今日逐步下挫，收市下跌3.9%。（資料圖片）
中電上漲2.9% 銀娛跌至47.95元
其他股份方面，中電（0002）收報89.9元，上升2.9%；中海油（0883）收報13.66元，上升2.1%；港鐵（0066）收報48.95元，上升近2%；煤氣（0003）收報19.3元，上升1.8%；中國人壽（2628）收報18.3元，下跌2.1%；吉利（0175）收報12.62元，下跌3.4%；銀娛（0027）收報47.95元，下跌3.8%；萬洲（0288）收報7.14元，下跌5.2%。
中國A股全日受壓，上證收報2870點，下跌11點；深證收報8916點，下跌84點。
日股收報21301點，上升51點。