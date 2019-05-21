美歐芯片股均遭重挫　美歐股市全線下跌

撰文：遲精蕊
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受科技股及芯片股下挫影響，5月21日，美歐股市集體收低。其中納指領跌美國三大指數，跌近1.5%。
投資者正在評估日益緊張化的國際關係。美國政府進一步施壓中國企業華為之後，谷歌表示將限制對華為的安卓軟件服務，受此影響芯片市場行情劇烈波動。
5月21日，美股三大指數集體收低。道瓊斯工業平均指數收跌84.10點，跌幅0.33%，盤中一度跌超200點，最後收報25679.90點；標普500指數收跌19.30點，跌幅0.67%，報2840.23點；納斯達克綜合指數收跌113.91點，跌幅1.46%，報7702.38點。
美股指期貨也全線下跌，道瓊斯工業平均指數期貨跌0.29%，報25705.3點；標準普爾500指數期貨跌0.5%，報2845.6點；納斯達克100期貨指數大跌1.4%，報7402.8點。
其中，芯片股集體跳水，英偉達和AMD均下跌約3%，泛林半導體下跌5.4%，美光科技下跌4%，高通股價下跌6%。
科技股也多數收跌，微軟跌1.4%，Facebook跌1.3%，AMD跌近3%，優步跌0.9%，英偉達跌3%，特斯拉跌2.6%，亞馬遜跌0.6%。蘋果股價下跌超過3%。
當日，科技股重挫歐股，歐洲股市5月21日全線收低。歐洲斯托克600指數收跌1.1%。歐洲多國股指也受到衝擊，英國富時100指數收盤下跌0.51%，報7310.8點。德國DAX30指數跌1.6%，報12041.2點。法國CAC40指數跌1.46%，報5358.5點。
其中，科技板塊領跌，跌逾2%。芯片股成重點拋售對象，AMS領跌歐洲半導體股票，暴跌13%，英飛凌半導體跌逾5%。