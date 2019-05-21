騰訊劉熾平﹕將推動生態夥伴互動　增2事業群近接產業互聯網發展

騰訊控股（0700）總裁劉熾平出席騰訊全球數字生態大會時指出，縱使中國的科技企業中，有2間躋身已為全球最高市值的科技股，但以勞動生產力而言，中國只是美國的八分一，預料未來產業互聯網發展下，中國經濟將會由高速度增長轉向高質量增長。

劉熾平又指出，騰訊擁有一系列數碼化助手，包括微信支付﹑微信公眾號等，可以協助各行各業轉向數碼化，又指出公司在互聯網產業形成龐大生態，而在面向消費者方面有大量開發者及創業者，而面向企業方面有企業合作夥伴，及投資超過700間，可為不同消費者帶來不同場景。

未來騰訊不僅要基於自己生態進行開放，並推動生態伙伴間彼此互動，將更豐富的生態鏈進行合作。

他又指出內地由泛互聯網經濟轉向數碼經濟，所以騰訊在去年9月進行架構重組，並新增兩個事業群以迎接產業互聯網。

續對量子計算等技術投資

此外公司高級執行副總裁﹑雲與智慧產業事業群總裁湯道生指出，愈來愈多「世界500強」企業與公司合作，採索數碼化升級，包括中國銀行（3988）及中國人保（1339）等。

他又表示未來公司會進一步開放數據中台及技術中台，企業與開發者可以靈活地將有關技術應用至業務場景中，公司會對AI﹑5G﹑量子計算等前沿技術繼續投入。